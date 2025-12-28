به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ مهدی شیری در تشریح این خبر گفت: مرزبانان با انجام اقدامات تخصصی مسیر تردد قاچاقچیان را شناسایی کردند و طی سه عملیات غافلگیرانه موفق شدند از خروج ۳۱۳ راس دام سبک قاچاق (از نوع بزغاله و گوسفند) به آن سوی کشور جلوگیری و قاچاقچیان را در رسیدن به هدف شوم خود ناکام بگذارند.

وی افزود: در این عملیات که قاچاقچیان غافلگیر شده و با رها کردن احشام با بهره گیری از وضعیت جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند.

سرهنگ شیری با اشاره به اینکه تلاش و اقدامات اطلاعاتی برای دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد، بیان کرد کارشناسان ارزش ریالی احشام مکشوفه را ۷۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.