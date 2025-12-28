به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان؛ مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: این کشتی حامل حامل ۶۴ هزار و ۷۸۰ تن گندم به سفارش شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشد که در اسکله ۲۶ بندر امام خمینی پهلو گرفته است.

امید جهان نژادیان با بیان اینکه این محموله در راستای تأمین پایدار کالا‌های اساسی و تقویت ذخایر راهبردی کشور وارد شده است، اظهار داشت: این کشتی در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای پشتیبانی از امنیت غذایی کشور پهلو گرفته و پس از انجام تشریفات قانونی، کنترل‌های کیفی و بازرسی‌های لازم، فرآیند تخلیه آن آغاز شده است.

وی افزود: گندم‌های وارداتی پس از تخلیه، به مراکز ذخیره‌سازی استاندارد و سیلو‌های تعیین‌شده منتقل می‌شوند تا در زمان مقتضی در شبکه تأمین و توزیع آرد کشور مورد استفاده قرار گیرند.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به جایگاه راهبردی بندر امام خمینی در تأمین کالا‌های اساسی کشور تصریح کرد: این بندر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی کالا‌های اساسی، نقش بسزایی در پایداری زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. پهلودهی این کشتی نیز در همین راستا انجام شده و با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و هماهنگی اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان، این محموله از طریق حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای به اقصی نقاط کشور ارسال خواهد شد.

جهان نژادیان در پایان تأکید کرد: تداوم این روند نقش مهمی در حفظ ذخایر راهبردی و تأمین پایدار نیاز‌های اساسی کشور ایفا می‌کند و اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با تمام توان در این مسیر ایفای نقش خواهد کرد.