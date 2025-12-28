به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از انگجت، اوپن‌ای‌آی قصد دارد یک رئیس جدید برای بخش آمادگی استخدام کند؛ فردی که مأموریت اصلی‌اش پیش‌بینی خطرات احتمالی مدل‌های هوش مصنوعی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از آنها است تا مسیر کلی ایمنی این شرکت را هدایت کند. این تصمیم در پایان سالی گرفته شده که طی آن، اوپن‌ای‌آی با موجی از انتقاد‌ها درباره تأثیرات چت‌جی‌پی‌تی بر سلامت روان کاربران روبه‌رو بوده است؛ انتقاد‌هایی که حتی به چند پرونده قضایی مرتبط با مرگ‌های مشکوک نیز انجامیده‌اند.

سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، در پستی در شبکه اجتماعی X نوشت: «در سال ۲۰۲۵، نشانه‌های اولیه‌ای از تأثیر بالقوه مدل‌ها بر سلامت روان را دیدیم و موضوع تنها یکی از چالش‌های واقعی است که با افزایش توانایی مدل‌های هوش مصنوعی به وجود آمده‌اند.» به گفته او، رئیس آمادگی در مقطعی بسیار حساس، نقشی کلیدی بر عهده خواهد داشت.

بر اساس آگهی شغلی منتشرشده، فردی که این سمت را بر عهده می‌گیرد، با حقوق سالانه ۵۵۵ هزار دلار به‌همراه سهام، مسئول تدوین و اجرای استراتژی فنی «چارچوب آمادگی» اوپن‌ای‌آی خواهد بود؛ چارچوبی که توضیح می‌دهد این شرکت چگونه قابلیت‌های پیشرفته‌ای را که می‌توانند خطر آسیب‌های جدی ایجاد کنند، شناسایی، رصد و برای پیامد‌های آنها آماده می‌شود. آلتمن این موقعیت شغلی را پراسترس توصیف کرده و گفته است که فرد منتخب تقریباً از همان ابتدا وارد شرایط دشوار و چالش‌برانگیز کار خواهد شد.

در سال‌های اخیر، ساختار تیم‌های ایمنی اوپن‌ای‌آی بار‌ها دستخوش تغییر شده است. رئیس پیشین بخش آمادگی، الکساندر مادری، در ژوئیه ۲۰۲۴ به نقش دیگری منتقل شد و در آن زمان، آلتمن اعلام کرد که این مسئولیت به‌طور موقت به خواکین کینیونرو کاندلا و لیلیان ونگ سپرده خواهد شد. با این حال، ونگ چند ماه بعد شرکت را ترک کرد و کینیونرو کاندلا نیز در ژوئیه ۲۰۲۵ از تیم آمادگی کنار رفت تا مدیریت بخش جذب نیروی انسانی اوپن‌ای‌آی را بر عهده بگیرد.