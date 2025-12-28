پخش زنده
بازگرداندن مدارک و ارز خارجی به شهروند عراقی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ راننده ناوگان اتوبوسرانی شهرداری اراک با اقدامی شایسته و الگوساز، پوشهای حاوی مدارک مهم، پول نقد و مقادیر قابل توجه اسکناس و دینار عراقی را که در داخل اتوبوس جا مانده بود، به صاحب آن بازگرداند.
این اقدام ارزشمند، جلوهای از امانتداری و مسئولیتپذیری کارکنان ناوگان حملونقل عمومی شهر اراک را به نمایش گذاشت و مورد تحسین شهروندان قرار گرفت.
بازگرداندن این اموال نشاندهنده تعهد اخلاقی و اجتماعی رانندگان اتوبوسرانی شهرداری اراک است که علاوه بر وظیفه خدمترسانی، در حفظ حقوق و اموال مسافران نیز پیشگام هستند.