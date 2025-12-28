به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «وقتی که خدا رفیق آدم باشد»، یک دفتر رباعی ۸۳ صفحه‌ای سروده حسین عبدی است که به‌تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است. عبدی در این مجموعه، رباعیات خود را با یاد خدا آغاز می‌کند و در ادامه، موضوعاتی مانند زندگی و مرگ، عشق و خانواده، نسبت پدر و دختر، اهل‌بیت، معیشت و ایران را بیان می‌کند و آن را با یاد خدا گره می‌زند.

حسین عبدی پیش از این کتاب‌های «صدای درخت‌ها» و «صدای بومی یک مرد» را در کارنامه خود ثبت کرده است.

در ادامه تعدادی از رباعی‌ها را می‌خوانیم:

از خلق تمنای ترحم نکنی

یا رویِ طلب به سوی مردم نکنی

یادت نرود که خانه دوست کجاست

روکن به دلت که راه را گم نکنی

***

خورشید شوم به ذره‌ها سر بزنم

چوپان شوم و به بره‌ها سر بزنم

شاید دل جیرجیرکی غمگین است

باید بروم به دره‌ها سر بزنم

***

از قلب خودش شکسته‌تر بود پدر

هم شانه کوه، کولبر بود پدر

جز اشک شب و آه سحر هیچ نداشت

با این‌همه، باز هم پدر بود پدر

***

دهقان در فکر و ذکر «می‌کارم» بود

اندیشه ابر نیز «می‌بارم» بود‌ای کاش که حرف عالم و آدم باز

مانند گذشته، «دوستت دارم» بود

***

از ابر چنان تگرگ آویخته‌ام

از شاخه شبیه برگ آویخته‌ام

هستی و عدم دو پلک برهم زدن است

من زنده‌ام و به مرگ آویخته‌ام

***

من خادم کوچکم، تویی سرور من

خاک کف پای توست تاج سر من

لبخند تو یک عالمه ارزش دارد

تو داروندارِ پدری، دختر من

***

آرام میان همهمهْ فاطمه است

با نام علی به زمزمهْ فاطمه است

گفتند و نوشتند و شنیدم، خواندم

القصه همین که فاطمه فاطمه است

***

امسالم مثل پارسالم،‌ای برف

بنشین خون گریه کن به حالم،‌ای برف

عید است و دلم پر است و دستم خالی

شرمنده‌ام از اهل و عیالم،‌ای برف