به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه ویژه جمعیت هلال احمر داراب گفت: دوره تخصصی پایه اقلیم شناسی با حضور ۲۵ نفر از نجاتگران و امدادگران در این شهرستان برگزار شد.

محمود حیدری افزود: در این دوره آموزشی فراگیران با سرفصل‌های انسان و محیط، موقعیت جغرافیایی، چرخه آب، خشکسالی، هواشناسی، بیابان‌ها و تغیرات اقلیمی، کاربرد اقلیم در امداد و نجات، بارش، آب و هوا و هواشناسی آشنا شدند.

رییس شعبه ویژه جمعیت هلال احمر داراب بیان کرد: در پایان دوره و پس از برگزاری آزمون، به فراگیرانی که موفق به کسب نمره قبولی شدند گواهینامه داده می‌شود.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.