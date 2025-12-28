پخش زنده
تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرستان فاریاب
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه تشکیل هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر فاریاب با فرماندار و جمعی از معتمدین شهرستان برگزار شد.
، فرماندار شهرستان ضمن تشریح وظایف، مسئولیتها و جایگاه قانونی اعضای هیئت اجرایی، بر ضرورت رعایت بیطرفی کامل در تمامی مراحل برگزاری انتخابات تأکید کرد و اظهار داشت: هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی موظفاند با التزام به قانون، نهایت دقت، سلامت و امانتداری را در صیانت از آرای مردم بهکار گیرند.
سیدابوالحسن حسینی با اشاره افزود: تمامی مسئولان و دستاندرکاران انتخابات مکلفاند با همافزایی، برنامهریزی دقیق و پایبندی به اصول قانونی، زمینه برگزاری انتخاباتی باشکوه، سالم، پرشور و با حضور حداکثری واجدین شرایط را فراهم آورند
اعضای اصلی:احمد مرادی، محمدرضا نیک نفس، محمد تقی افشار منش، حامد روشنی، اکبر خورشیدی، محمد کهربایی، مسعود صوفی و محمد بهبودی