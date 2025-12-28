به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه تشکیل هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر فاریاب با فرماندار و جمعی از معتمدین شهرستان برگزار شد.

، فرماندار شهرستان ضمن تشریح وظایف، مسئولیت‌ها و جایگاه قانونی اعضای هیئت اجرایی، بر ضرورت رعایت بی‌طرفی کامل در تمامی مراحل برگزاری انتخابات تأکید کرد و اظهار داشت: هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی موظف‌اند با التزام به قانون، نهایت دقت، سلامت و امانت‌داری را در صیانت از آرای مردم به‌کار گیرند.

سیدابوالحسن حسینی با اشاره افزود: تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران انتخابات مکلف‌اند با هم‌افزایی، برنامه‌ریزی دقیق و پایبندی به اصول قانونی، زمینه برگزاری انتخاباتی باشکوه، سالم، پرشور و با حضور حداکثری واجدین شرایط را فراهم آورند

اعضای اصلی:احمد مرادی، محمدرضا نیک نفس، محمد تقی افشار منش، حامد روشنی، اکبر خورشیدی، محمد کهربایی، مسعود صوفی و محمد بهبودی