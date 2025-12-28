پخش زنده
استاندار گیلان گفت: نصب پنلهای خورشیدی و رعایت استانداردهای ساختمانسازی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان در نخستین همایش استانی توسعه برق خورشیدی خانگی از سوی شرکت توزیع برق گیلان با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی در زمینه انرژی و چالشهای تأمین گاز اظهار کرد: آلمان بهدلیل حمایت از اوکراین و ناتو مجبور شد گاز روسیه را کنار بگذارد و با استفاده از انرژیهای جایگزین، فشار زمستان اول را تحمل کرد، در ایران نیز نهضت استفاده از انرژی خورشیدی آغاز شده و چند هزار مگاوات ظرفیت جدید تا تابستان سال آینده افتتاح خواهد شد.
وی افزود: مسئله ناترازی برق در گیلان به معنای تولید برق توسط استان و مصرف توسط دیگران نیست، از این رو بخش عمده منابع برق ما از جنوب کشور تأمین میشود و ناترازی مربوط به کل کشور است، لذا مدیریت صحیح، استان میتواند مازاد تولید برق داشته باشد، اما باید به بهرهوری و کاهش تلفات شبکه توجه ویژه شود.
استاندار گیلان همچنین بر ضرورت رعایت استانداردهای فنی در ساختمانسازی و سیستمهای آب و برق بیان کرد: نظام مهندسی و شهرداریها باید از صدور پروانه برای ساختمانهای غیرمجاز خودداری کنند و تأسیسات لازم مانند ناودانی و مخازن جمعآوری آب باران رعایت شود تا مصرف منابع طبیعی و انرژی بهینه شود.
حقشناس با اشاره به هزینه بالای نصب پنلهای خورشیدی در ساختمانهای خصوصی تصریح کرد: این اقدام باید در پروژههای قانونی و مجاز اجرایی شود و حمایت از نیازهای مسکن محرومین هدف اصلی ماست، نه پروژههای غیرمجاز و ساخت و سازهای خلاف.