به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون در این رابطه اظهار داشت: اخذ اسناد تک برگی در این حجم طی این بازه زمانی کم نظیر بوده است و تحقق برنامه اجرایی در تعداد اخذ اسناد تک برگی ۱۰۷ درصد را نشان می‌دهد که این میزان تا پایان سال جاری افزایش خواهد داشت.

وی ادامه داد: صدور اسناد تک برگی منجر به تثبیت مالکیت شده و تثبیت مالکیت در اراضی دولتی و شخصی نقش موثری در کاهش زمین خواری و سو استفاده سودجویان در اراضی موصوف و همچنین کاهش پرونده‌های دعاوی در محاکم قضایی را دارد.



مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: اخذ اسناد تک‌برگی در این حجم شفافیت امور ثبتی، پیشگیری از جعل اسناد مالکیت و ارائه خدمات بهینه توام با سرعت، دقت و کیفیت به شهروندان را به دنبال دارد.



آرامون تاکید کرد: صدور اسناد تک برگ در راستای ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه جهت اجرای طرح کاداستر ملی با همکاری ادارات ثبت و تشکیل بانک اطلاعاتی متقن بر پایه سرشماری مجدد اراضی دولت انجام می‌شود.



وی اضافه کرد: در حال حاضر ۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی آذربایجان‌غربی در بانک زمین استان ثبت شده است.



وی با اشاره به روند اخذ اسناد اراضی ملی و موات داخل حریم و محدوده نیز، اظهار داشت: طی امسال برای بیش از ۹ هزار و ۷۱۰ هکتار از اراضی ملی و موات داخل حریم و محدوده سند اخذ شده است.



وی ادامه داد: فعالیت‌های حوزه املاک و حقوقی، حفظ و حراست از اراضی دولتی و دفاع از حق و حقوق دولت جهت بکارگیری این ظرفیت برای توسعه زیر ساخت‌های استان است.