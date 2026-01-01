پخش زنده
بزرگترین حوزه علمیه خواهران جهان تشیع برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، پذیرش دانشپژوه را در مقاطع مختلف آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ بزرگترین حوزه علمیه خواهران جهان تشیع برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از میان بانوان ایرانی و غیرایرانی دانشپژوه میپذیرد.
پذیرش در مقاطع سطح ۲ (کارشناسی)، سطح ۳ (کارشناسی ارشد در ۱۴ رشته) و سطح ۴ (دکتری در ۸ رشته) انجام میشود و دانشپژوهان میتوانند به شیوههای حضوری و غیرحضوری در این حوزه ثبتنام کنند.
علاقهمندان تا ۱۹ دی ماه فرصت دارند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه پذیرش به نشانی paziresh.jz.ac.ir مراجعه کنند.