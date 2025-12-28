پخش زنده
امروز: -
دختر نوجوان مرگ مغزی با عمل اهدای عضو، به ۲ بیمار، بینایی بخشید.
مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هزار و هفتصد و هفتاد و پنجمین عمل اهدای عضو در این دانشگاه مربوط به زندهیاد «زینب خیرآبادی»، ۱۲ ساله است که از بیمارستان شهدای فاروج به واحد فراهمآوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شده بود.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: در این عمل جراحی که در بیمارستان منتصریه انجام شد، قرنیههای زندهیاد خیرآبادی پس از انجام مراحل قانونی و تخصصی، برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.
او با قدردانی از اقدام انساندوستانه خانواده این اهداکننده، تأکید کرد: فرهنگ اهدای عضو، جلوهای ارزشمند از ایثار و نوعدوستی است که میتواند زندگی دوبارهای به بیماران نیازمند پیوند ببخشد و نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.