همدلی خیران و همراهی ستاد دیه سبب شد از آغاز امسال ۱۴۰ زندانی جرایم غیرعمد دوباره به زندگی و خانواده بازگردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه خراسان جنوبی از آزادی ۱۴۰ از زندان‌های استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

غلامرضا حسین‌پور با بیان اینکه این آزادی‌ها با کمک ستاد دیه و خیران انجام شده است، گفت: از مجموع زندانیان آزادشده، ۷۲ نفر بدهکار مالی، ۵۲ نفر محکوم مهریه، ۱۴ نفر محکوم نفقه و ۲ نفر محکوم دیه بودند.

وی افزود: مجموع بدهی این زندانیان بیش از ۳۱۱ میلیارد تومان بوده که این مبلغ از طریق گذشت شاکیان، پذیرش اعسار، کمک‌های ستاد دیه و تسهیلات بانکی تأمین شده است.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه خراسان جنوبی گفت: بیش از ۱۳۷ میلیارد تومان از این مبلغ از محل گذشت شاکیان، بیش از ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل آورده نقدی محکومان و ۱۴۷ میلیارد تومان از طریق اعسار تأمین شده است.

حسین‌پور افزود: همچنین ۸ میلیارد و ۶۰۱ میلیون تومان از محل کمک‌های ستاد دیه استان و ۲ میلیارد و ۸۳۴ میلیون تومان از سوی ستاد دیه کشور برای آزادی این زندانیان پرداخت شده است.

به گفته وی، چهار بانک استان نیز حدود ۱۰ میلیارد و ۵۶۳ میلیون تومان تسهیلات بانکی در این زمینه اختصاص داده‌اند.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۱۴۲ زندانی جرایم غیرعمد واجد شرایط در استان وجود دارد که برای آزادی آنان، ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.