به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: تخلف این جایگاه دار عرضه سوخت، گرانفروشی بنزین به ارزش یک میلیارد و ۵۳۱ میلیون ریال بود.

کیومرث حسن پور افزود: شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام گرانفروشی را تشخیص و متخلف را به پرداخت شش میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال جزای نقدی، معادل چهار برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

