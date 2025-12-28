رهاسازی ۱۶ قطعه چکاوک در طبیعت تایباد
۱۶ قطعه چکاوک گرفتار در دست شکارچیان در طبیعت رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تایباد گفت: ۸ قطعه از این پرندگان از یک منزل شخصی و ۸ قطعه دیگر از یک فروشگاه با بازرسیهای یگان حفاظت محیط زیست و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی کشف شد و دو متهم در این رابطه به مراجع قضایی معرفی شدند.
یوسف اربابی افزود: چکاوکهای وحشی کشف شده ، در تاغزارهای اطراف شهر تایباد به دامان طبیعت بازگشتند.
وی تصریح کرد: این گونه اعمال بر اساس قانون شکار و صید به عنوان وقوع جرم تلقی میشود که پرداخت جزای نقدی از ۱۵۳ میلیون تا ۳۰۶ میلیون ریال یا حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه متوجه متخلفان خواهد بود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تایباد اضافه کرد: طبق مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست حق قانونی مطالبه ضرر و زیان از ناحیه شکار حیات وحش را دارد و مبلغ آن بیش از ۲۳ میلیون ریال برآورد میشود.
چکاوک وحشی از خانواده گنجشکسانان است و این گونه پرنده با پر و بال رگهرگه قهوهای رنگ در حین پرواز آواز میخواند و از دانهها، حشرات و نرمتنان تغذیه میکند.