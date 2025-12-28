پخش زنده
شرکت فن آور تولیدکننده سولفات مس در گریدهای مختلف خوراکی دام و طیور، کشاورزی و آزمایشگاهی در زنجان مستقر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ در این مجموعه، نخبگان موفق شدند یک روش نوین و منحصربهفرد برای انحلال مس طراحی کنند؛ روشی که به ایران امکان تولید سولفات مس با خلوص بالای ۹۹.۵ درصد را میدهد و در حال حاضر نمونه مشابهی از آن در دنیا وجود ندارد.
یکی از مزیتهای مهم این فناوری، کنترل دقیق عناصر سنگین است؛ بهطوریکه بسته به نیاز مشتری، میتوانیم میزان این عناصر را تا زیر یک پیپیام کاهش میدهند. این موضوع بهویژه در صنایع حساس مانند خوراک دام و طیور اهمیت زیادی دارد.