نشست بررسی آخرین وضعیت تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور، با حضور استاندار اردبیل، اعضای مجمع نمایندگان استان و مسؤولان بانکهای عامل مرتبط کشور، در دفتر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه در این نشست با اشاره به اهمیت تأمین مالی بنگاههای اقتصادی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال گفت: برای جذب تسهیلات سفر رئیسجمهور، کارگروه ویژهای در استان اردبیل راهاندازی شده و تاکنون ۱۸ جلسه هماهنگی برگزار و تعداد ۷۸۰ طرح به مبلغ ۱۶هزار و ۶۰۰میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفی شده است.
وی افزود: انتظار میرود بانکهای عامل براساس تکالیف و سهم تعیین شده، فرآیند پرداخت این تسهیلات را در کوتاهترین زمان ممکن برای طرحهای معرفی شده انجام دهند.
در ادامه این نشست، مسؤولان بانکهای عامل بهصورت جداگانه گزارشی از آخرین وضعیت طرحها ارائه کردند و هماهنگیهای لازم برای تأمین و پرداخت تسهیلات، بدون محدودیت منابع و مصارف و گردش مالی متقاضیان انجام شد.