نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری اجلاس نوروز با هدف تقویت همبستگی فرهنگی و گردشگری منطقه‌ای، در معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی برگزار شد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در این نشست اظهار کرد: این اجلاس اهداف متعددی را دنبال می‌کند که مهم‌ترین آنها افزایش سرمایه اجتماعی، ترویج صلح، دوستی، وفاق و شادابی است. نوروز به‌عنوان زبان مشترک فرهنگ‌ها و نماد صلح و همبستگی، ظرفیت بی‌نظیری برای گردهم‌آیی کشور‌ها دارد.

وی افزود: سال‌ها تلاش کردیم تا اجلاس نوروز را در ایران برگزار کنیم، اما امسال با حمایت‌های لازم، از جمله حضور و پشتیبانی مسئولان ارشد، این امکان فراهم شد. هیئت دولت نیز برگزاری این رویداد را تصویب کرد و وزارت میراث‌فرهنگی مسئولیت اصلی آن را بر عهده گرفته است. سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط نیز موظف به همکاری هستند تا اجلاس به بهترین شکل برگزار شود.

محسنی بندپی با اشاره به تجربیات موفق اخیر، گفت: برگزاری جشنواره اقوام در استان گلستان و شب فرهنگی قزاقستان با حضور بیش از ۴۰ سفیر، نمونه‌هایی از رویداد‌های موفق بودند. ما باید کشور‌های حوزه تمدنی نوروز را دور هم جمع کنیم تا این میراث مشترک تقویت شود.

در ادامه، مسلم شجاعی (عضو شورای سیاست‌گذاری) تأکید کرد: تقویت صلح، همبستگی و گفت‌وگوی فرهنگی از اولویت‌های اصلی این اجلاس است. تشکیل کمیته‌های تخصصی و تبیین جایگاه نوروز از اقدامات اولیه خواهد بود. وی افزود: ۱۳ کشور شامل ایران، افغانستان، پاکستان، قرقیزستان، ترکیه، مغولستان، ارمنستان، آذربایجان، عراق، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان در حوزه نوروز قرار دارند و این جشن باستانی در فهرست میراث ناملموس یونسکو به‌طور مشترک ثبت شده است.

اسدالله رازانی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی، نیز اظهار داشت: نوروز با مراسم‌های مهم جهانی قابل مقایسه است و ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای اهداف فرهنگی و گردشگری دارد. این اجلاس می‌تواند به سمت برگزاری گسترده‌تر حرکت کند و علاوه بر کشور‌های اصلی، از ملت‌های دیگر قاره‌ها نیز برای حضور دعوت به عمل آید.

مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: از ظرفیت صنایع‌دستی می‌توان در پیش‌رویداد‌های نوروز بهره برد تا این میراث فرهنگی بیشتر معرفی شود.