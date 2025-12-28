معاون فنی و مهندسی ساتبا گفت: استان سیستان و بلوچستان با نصب بیش از ۵۰۰۰ سامانه خورشیدی بیشترین تعداد نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی کشور را ایجاد کرده است.

خبرگزاری صدا و سیما به گزارش، علیرضا پرنده‌مطلق، دستاورد‌های و مصوبات سفر محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا به استان سیستان و بلوچستان با هدف ارزیابی میدانی روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تشریح و اظهار کرد: این استان با مصرفی بیش از ۲۲۰۰ مگاوات و رشد مصرف بالاتر از متوسط کشوری، کمترین نسبت تولید به مصرف را در کشور داراست و تنها ۵۵ درصد نیاز استان در نیروگاه‌های منطقه تولید می‌شود و ۴۵ درصد نیاز این استان از طریق خطوط ارتباطی با استان‌های خراسان جنوبی و کرمان تأمین می‌شود.

وی افزود: ظرفیت‌های کم‌نظیر بادی و خورشیدی، سیستان و بلوچستان را به یکی از مستعدترین مناطق توسعه تجدیدپذیر‌ها در کشور تبدیل کرده است.

معاون فنی و مهندسی ساتبا گفت: در حال حاضر، نسبت تولید به مصرف در این استان پهناور در کمترین مقدار خود قرار دارد و بخشی از نیاز مصرف از استان‌های همجوار تأمین می‌شود؛ ضمن آنکه از طریق شبکه برق استان، صادرات برق به دو کشور پاکستان و افغانستان نیز انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه نصب بیش از ۷۰۰ مگاوات توربین‌های بادی و بیش از ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سیستان و بلوچستان در حال اجراست، آخرین وضعیت تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان را تشریح و اظهار کرد: چهار نیروگاه خورشیدی با توان‌های ۱۰، ۱۰، ۵ و ۲ مگاواتی در شبکه استان در حال تزریق به شبکه سراسری هستند، ضمن اینکه سیستان و بلوچستان با بیش از ۵۰۰۰ سامانه خورشیدی با اولویت نصب در مناطق محروم، بیشترین تعداد نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی کشور را در اختیار دارد.

پرنده‌مطلق، با معرفی یکی از بزرگترین کریدور‌های اصلی باد جهان در میل نادر شهرستان زابل در سیستان و بلوچستان، وضعیت تولید انرژی باد در این استان را به عنوان یکی از مستعدترین مناطق ایران برای توسعه نیروگاه‌های بادی، تشریح و اضافه کرد: ۲۰ توربین ۲.۵ مگاواتی توسط شرکت مپنا در منطقه میل نادر نصب شده و در حال بهره‌برداری است؛ منطقه میل نادر یکی از کریدور‌های اصلی باد کشور محسوب می‌شود که در آن مجوز احداث ۶۲۰ مگاوات برای شرکت متانول و ۱۰۰ مگاوات برای شرکت مپنا صادر شده است.

وی، استان سیستان و بلوچستان را با حدود ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی دارای پروانه احداث را از پیشروترین استان‌ها در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر دانست و درباره نحوه تامین اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه ها، عنوان کرد: در بخش نیروگاه‌های خورشیدیِ طرح تولید در توزیع، از محل صندوق توسعه ملی برای ۱۳ نیروگاه سه‌مگاواتی، نیروگاه‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰ و یک نیروگاه هفتاد مگاواتی تأمین اعتبار صورت گرفته و در سایر طرح‌ها، بخش خصوصی به‌صورت مستقل برای تامین منابع مالی اقدام کرده است.

وی با اشاره به اینکه در سفر معاون وزیر نیرو گفت‌و‌گو‌های موثری با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران اجرای پروژه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای ارزیابی چالش‌ها و مسایل پیش روی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر صورت گرفته است، تصریح کرد: تحویل زمین و پرداخت تسهیلات از عمده چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران در این منطقه به شمار می‌رود و البته تمامی دستگاه‌های استانی آمادگی خود برای همکاری در راستای رفع موانع موجود اعلام کرده‌اند و پیگیری این مسائل از سوس ساتبا در چارچوب سفر‌های استانی انجام می‌شود.

پرنده مطلق گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران این استان را با هدف عرضه برق در بورس به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند و تمامی دستگاه‌های استانی آمادگی دارند در راستای رفع موانع موجود همکاری کنند؛ پیگیری این مسائل نیز در چارچوب سفر‌های استانی انجام می‌شود.

وی، محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها و هزینه‌های بالای احداث نیروگاه‌های بادی را از دلایل اصلی تأخیر در اجرای برخی پروژه‌های نیروگاه‌های بادی برشمرد و خاطرنشان کرد: با وجود این موانع، نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی منطقه میل نادر با ضریب تولید بیش از ۶۴ درصد در شش ماه نخست سال، به‌عنوان یکی از مستعدترین مناطق بادی جهان شناخته شده است. در حال حاضر همچنین عملیات اجرایی نیروگاه بادی ۱۰۰ مگاواتی گروه مپنا در منطقه میل نادر به‌طور رسمی آغاز شده است که می‌تواند در پیک مصرف تابستان وارد مدار بهره‌برداری شود و به پایداری بیشتر شبکه برق کشور کمک کند. نطقه میل نادر در شمال سیستان و بلوچستان ظرفیتتولید ۲۰۰۰ مگاوات انرژی بادی را داراست.