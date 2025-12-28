به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سعید محمدخانی رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان فریدونشهر گفت: گردنه کلوسه هم که راه ارتباطی روستا‌های وستگان، دورک، کلوسه، کاهگانک، وزوه، کاهگان علیا و سفلی است با بیش از ۴۰ سانتی متر برف مسدود شده است.

رییس اداره هواشناسی فریدونشهر هم بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته را بیش از یازده و نیم میلیمتراعلام کرد و گفت: در این مدت بیش از ۲۵ سانتی متر برف در فریدونشهر باریده است و بارش‌ها همچنان ادامه دارد.

حسین خلجی افزود: بارش‌های سال زراعی جاری صدوهفت و چهار دهم میلیمتر است که در مقایسه با مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش و نسبت به بلند مدت ۴۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.