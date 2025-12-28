با پیشنهاد استاندار کرمان و مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان، تقویم مناسبتی و زمانبندی مراسم‌ها و برنامه‌های فرهنگی استان برای سال آینده تدوین می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدعلی طالبی صبح یکشنبه هفتم دیماه در دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان گفت :در چارچوب برنامه‌های دستگاه‌ها در حوزه فرهنگی و همچنین برنامه‌ استان برای "لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵"، سال آینده رویدادهای متعددی را در استان داریم که هماهنگی و زمانبندی این رویدادها بسیار مهم است.

وی افزود:صبوری، گذشت و پرهیز از عجله در فرهنگ بومی کرمان ریشه‌دار است و این مسئله در بحث ترافیک هم بیشتر به ما کمک می‌کند.

استاندار گفت :اهدای عضو عالی‌ترین جلوه ایثار و انسان‌دوستی بوده و تا حدودی در کشور نسبت به گذشته فرهنگ شده است.

به نتایج و آثار اهدای عضو باید بیشتر پرداخته شود. تکریم خانواده‌ها و پویش‌های مرتبط را نیز باید در دستور کار داشته باشیم.