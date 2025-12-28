استاندار آذربایجان شرقی با ابراز تاسف از درگذشت فرماندار مراغه گفت:امروز روزی غمبار برای مراغه و استان است چرا که یکی از مدیران با تجربه، تلاشگر و خوش‌ فکر خود را از دست دادیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در مراسم تشییع پیکر مرحوم امین امینیان فرماندار مراغه با ابراز تاسف از درگذشت ایشان گفت:امروز روزی غمبار برای مراغه و استان آذربایجان شرقی است چرا که یک از مدیران با تجربه، تلاشگر و خوش‌ فکر را از دست دادیم. به رسم ادب از همه عزیزانی که در این مراسم حضور پیدا کردند تشکر می‌کنم شما رسم مهمان‌نوازی را به‌ جا آوردید و امیدواریم بتوانیم این لطف را جبران کنیم.