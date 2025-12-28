به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حرکت به سمت کشت گلخانه‌ای، علاوه بر افزایش بازدهی مصرف حامل‌های انرژی و آب زراعی، سبب افزایش تولید در سطح و اشتغال شده است.

همچنین به دلیل فراهم بودن بستر استفاده از کشاورزی نوین در استان، زمینه توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه کشت گلخانه‌ای را فراهم می‌کند.

بیشتر محصولات صیفی جات کشت گلخانه در سطح شهر بجنورد عرضه می‌شود.

در خراسان شمالی ۷۲ هکتار گلخانه همچون خیار و گوجه فرنگی، فلفل دلمه‌ای، سبزی خوردن و درختان لیمو انگور کشت و تولید می‌شود.

به گفته کارشناسان کشاورزی سالانه می‌شود چهار بار محصول تابستانه از گلخانه‌ها برداشت کرد و دمای هوای گلخانه‌ها باید بین ۱۸تا ۲۵ درجه و رطوبت هم بین ۴۵تا۷۰درصد باشد.