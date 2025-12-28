پخش زنده
تشکیل «نهضت سوادآموزی» به فرمان امام خمینی (ره)، پاسخی راهبردی به وضعیت نگرانکننده فرهنگی و آموزشی کشور در دوران پهلوی بود. در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، ایران با نرخ باسوادی حدود ۴۷ درصد مواجه بود؛ رقمی که نهتنها پایینتر از میانگین جهانی، بلکه کمتر از بسیاری از کشورهای منطقه بهشمار میرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این وضعیت بیانگر نوعی فقر ساختاری در حوزه آموزش و گسترش دانش عمومی بود که ضرورت یک تحول بنیادین و فراگیر را آشکار میساخت.
در این میان، شکاف عمیق جنسیتی در دسترسی به آموزش از ویژگیهای برجسته آن دوره بود. نرخ بیسوادی در میان زنان بهمراتب بالاتر از مردان قرار داشت؛ امری که ریشه در فراهم نبودن شرایط اجتماعی، فرهنگی و آموزشی مناسب برای تحصیل دختران داشت. بهگونهای که امکان همزمانِ آموزش و صیانت از کرامت و نجابت اجتماعی برای بسیاری از دختران ایرانی مهیا نبود و این مسئله به محرومیت گسترده آنان از تحصیل انجامید.
پس از انقلاب اسلامی، با اتخاذ سیاستهای هدفمند و اجرای برنامههای فراگیر آموزشی، بهویژه از طریق نهضت سوادآموزی، مسیر آموزش عمومی کشور دچار تحولی اساسی شد. حضور زنان در آموزش عالی نهتنها تثبیت شده، بلکه در بسیاری از سالها سهم ورودی دانشجویان دختر از پسران پیشی گرفته است. ثمرات این تحول آموزشی در عرصههای پیشرفته علمی و فناوریهای نوین، از جمله علوم هایتک، بهروشنی قابل مشاهده است.
پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی در سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی نمادی روشن از این مسیر تحول است؛ مسیری که نشان میدهد کشور از شرایط محدودیت و محرومیت آموزشی به جایگاهی رسیده است که توان طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره را در اختیار دارد. این دستاوردها گواهی روشن بر پیوند عمیق میان توسعه انسانی، گسترش آموزش و پیشرفت علمی کشور است.