با توجه به سرمای هوا شهروندان در استان زنجان برای جلوگیری از یخزدگی و ترکیدگی آب، نسبت به عایقبندی کنتور و لولههای بیرونی اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان اعلام کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر کاهش شدید دمای هوا، شهروندان برای جلوگیری از ترکیدگی، یخزدگی و قطعی آب، نسبت به عایقبندی و ایجاد پوشش مناسب برای کنتور، لولهها و اتصالات آبی که در معرض بیرون قرار دارند اقدام کنند. این موضوع بهویژه برای ساختمانهای نیمهکاره، در حال ساخت و مشترکان غیر دائم (فصلی) اهمیت بیشتری دارد.
بر اساس قوانین و مقررات، در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از رعایت نکردن نکات ایمنی یا نامناسب بودن محل کنتور و لولهکشی ساختمان، شرکت آب و فاضلاب استان زنجان مسئولیتی در قبال جبران خسارت نخواهد داشت.
همچنین تلفن ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب استان به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به مشکلات و درخواستهای مردمی است.