مدیرعامل شرکت گاز اردبیل از توزیع یک هزار و ۸۲۴ دستگاه بخاری با حرارت بالا و مصرف بهینه در شهرستان‌های مختلف استان با هدف مدیریت مصرف گاز و افزایش سطح ایمنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی شرکت گاز اردبیل، معرفت خدابنده اعلام کرد: طرح جایگزینی بخاری‌های کم‌مصرف و راندمان بالا در راستای استفاده بهینه از گاز طبیعی در استان اردبیل در حال اجراست و در این راستا ۹۱۲ دستگاه بخاری در شهر پارس‌آباد، ۲۲۸ دستگاه در بیله‌سوار، ۴۵۶ دستگاه در اصلاندوز و ۲۲۸ دستگاه در مشگین‌شهر توزیع شده است.

وی افزود: اجرای این طرح همچنان ادامه دارد و این بخاری‌ها علاوه بر کاهش مصرف انرژی سبب افزایش ایمنی خانوار‌ها می‌شود و توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه و خریداری شده است.

وی با اشاره به‌ای که استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد در مدیریت مصرف گاز نقش موثری دارد، ادامه داد: اولویت توزیع این تجهیزات گرمایشی با مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از شهروندان خواست در انتخاب تجهیزات گرمایشی منازل خود به راندمان بالا و استاندارد بودن توجه داشته باشند تا علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ایمنی بیشتر حاصل شود.