به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایکنا، میکائیل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ مدرسه برای دریافت مجوز مدارس حفظ قرآن درخواست داده‌اند که از این میان، پس از بررسی‌های دقیق و سختگیرانه، برای ۲۰۵ مدرسه مجوز صادر شده است.

آقای باقری افزود: از این تعداد مدرسه، مدارسی تازه تأسیس هستند و بخش قابل‌توجهی نیز مدارسی‌اند که با داشتن شرایط تربیت حافظ قرآن، تغییر ماهیت داده‌اند. ما به دنبال آمارسازی نیستیم و تلاش می‌کنیم فقط به مدارسی مجوز بدهیم که استاندارد‌های لازم را به‌طور کامل دارا هستند.

وی با اشاره به تدوین محتوای آموزشی این مدارس گفت: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مکلف شده است تا پایان دی‌ماه، نظام آموزشی مدارس حفظ قرآن و برنامه شش‌ساله پس از حفظ را تدوین و ابلاغ کند.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: این محتوا با مشارکت استادان برجسته حفظ قرآن و مدیرانی که تجربه موفق در این حوزه داشته‌اند، در حال آماده‌سازی است و امیدواریم خروجی آن، الگویی فاخر و اثرگذار برای تربیت قرآنی در نظام آموزشی کشور باشد.

آقای باقری با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه حفظ قرآن در آموزش و پرورش گفت: تشکیل این قرارگاه، مقدمه‌ای برای نقش‌سپاری جدی به کنشگران اثرگذار در حوزه تربیت قرآنی است. اولیا، به‌ویژه مادران، از مهم‌ترین این کنشگران هستند و اداره‌کل انجمن اولیا و مربیان در این قرارگاه، نقشی اساسی در آموزش، تشویق و نگهداشت خانواده‌ها ایفا می‌کند.

وی افزود: برای تقویت انگیزه و توانمندسازی مربیان و خانواده‌ها، بسته‌ها و کارگاه‌هایی طراحی شده است که هم آموزش و هم نظام تشویقی را دربرمی‌گیرد. در این بسته‌ها، رمزینه‌هایی پیش‌بینی شده که با اسکن آن، مربی یا خانواده به موتوری آموزشی دسترسی پیدا می‌کند. همچنین برنامه‌هایی مثل لیگ‌های قرآنی و استفاده از ظرفیت نرم‌افزار‌های حفظ قرآن، در راستای ایجاد انگیزه مستمر برای دانش‌آموزان در مدرسه و خانه در حال اجراست.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: در کنار توجه جدی به نظام انگیزشی، از نظام آموزش نیز غافل نشده‌ایم. راه‌اندازی مدارس رسمی حفظ قرآن یکی از اقدامات مهم در این حوزه است و برنامه توسعه این مدارس به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هدف‌گذاری ما راه‌اندازی هزار و ۲۰۰ مدرسه رسمی حفظ قرآن در پنج سال است. هر چند آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تدوین نظام استقرار این مدارس زمان‌بر بود و ابلاغ آن با تأخیر انجام شد، اما اکنون این مسیر به‌صورت جدی در حال اجراست.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، درباره برنامه‌های آموزش و پرورش در انگیزه‌بخشی و احساس نیاز دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان به موضوع حفظ قرآن گفت: حفظ عمومی قرآن کریم در آموزش و پرورش مبتنی بر اهداف آموزش قرآن کریم و در سه سطح تعریف شده است.

آقای باقری ادامه داد: تا پیش از عبور دانش‌آموز از سطح سه جزء، بیش از آنکه نیازمند نظام آموزشی باشیم، به نظام تشویق، ترغیب و انگیزه‌بخشی نیاز داریم. پس از این مرحله، طبیعتاً نقش آموزش و ساختار‌های آموزشی پررنگ‌تر می‌شود.

وی تصریح کرد: در حوزه نظام تشویق و انگیزه‌بخشی، آموزش و پرورش کم نگذاشته است. با وجود برخی گلایه‌ها درباره سهم دستگاه‌ها، ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم و نظام‌های تشویقی متناسب با مقاطع مختلف تحصیلی، دانش‌آموزان و حتی اولیای آنان طراحی و اجرا شده است.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نتایج پایش‌های انجام‌شده اضافه کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که پشت سر هر دانش‌آموز حافظ قرآن، مادری موفق و همراه قرار دارد؛ بنابر این نقش اولیا، به‌ویژه مادران، در این مسیر بسیار کلیدی است و حتماً باید برای آنان برنامه‌ریزی شود.