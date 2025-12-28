پخش زنده
فرماندار شاهیندژ تأکید کرد که تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی باید در اولویت بانکها باشد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمد فتحی روز یکشنبه در حاشیه مراسم معارفه رییس جدید بانک کشاورزی شاهیندژ با اشاره به شرایط اقتصادی این شهرستان، گفت: همراهی بانکها، بهویژه بانک کشاورزی، در حمایت از تولیدکنندگان، کشاورزان و فعالان کسبوکارهای خرد بسیار اهمیت دارد.
وی نقش تسهیلات خرد و هدفمند را در تحکیم اقتصاد شهری و روستایی مهم دانست و افزود: تأمین مالی درست و پرداخت وامهای کوچک و اثربخش میتواند موتور اقتصاد محلی را به حرکت درآورد و به ایجاد و تثبیت اشتغال کمک کند.
همچنین مدیرعامل بانک کشاورزی آذربایجانغربی در این مراسم با اشاره به ضرورت ارتقای عملکرد شعب بر گسترش خدمات بانکی در مناطق روستایی و حرکت در راستای سیاستهای کلان اقتصادی کشور تأکید کرد.
در این آیین، از خدمات سجاد جوان، رییس پیشین بانک کشاورزی شاهیندژ قدردانی و عابدین بهرامی بهعنوان رییس جدید این شعبه معرفی شد.