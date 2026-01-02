به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مهدی صمیمیان در جلسه ای که به منظور بررسی ایجاد مدرسه قرآنی در شهرستان سمنان برگزار شد با قدردانی از نیکوکار اهدا کننده این زمین بر لزوم رفع موانع ساخت این مدرسه تاکید کرد و گفت : امضای تفاهم‌نامه مشترک بین اداره کل نوسازی مدارس، فرمانداری، سازمان همیاری و مجمع خیرین می‌تواند در تسریع اجرای این پروژه فرهنگی و آموزشی نقش آفرین باشد.

وی برآورد اولیه هزینه ساخت این مدرسه را حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.