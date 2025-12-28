

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نیکویی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اشاره به ماده ۳۳ قانون هفتم توسعه که وزارت جهادکشاورزی را ملزم به ابلاغ الگوی کشت سه ماه پیش از آغاز تولید می‌کند، گفت: امسال با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهادکشاورزی، فرایند اجرای الگو به صورت زنجیره‌ای و مکانیزه درآمده است.

وی افزود: الگوی کشت پس از تأیید معاونت امور زراعت، در سامانه «ستاک» بارگذاری و از طریق وب‌سرویس در اختیار سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها قرار می‌گیرد. این امکان وجود دارد که میزان پیشرفت، محل اجرا، سوابق تولید و میزان تحقق تولید پیش‌بینی‌شده به صورت دقیق پایش شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات با اشاره به پیش‌بینی تولید حدود ۱۴۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در سال ۱۴۱۱، بر اهمیت کاهش مصرف آب در کنار افزایش تولید تأکید کرد.

نیکویی با تأکید بر این که تحقق الگوی کشت نیازمند همکاری بین‌دستگاهی است، کمبود اعتبار، تخصیص غیرقانونی آب و عدم اصلاح الگوی مصرف غذایی را از جمله چالش‌های اصلی پیش‌روی اجرای این طرح برشمرد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از ابلاغ الگوی کشت باغبانی و آماده‌سازی الگوی کشت گیاهان دارویی خبر داد و افزود: الگوی کشت گلخانه‌ای در دست تهیه است و سال آینده بسته کامل گیاهی شامل تمامی کشت‌های مصرف‌کننده آب ارائه خواهد شد. همچنین الگوی تولید شیلاتی نیز با پیگیری سازمان شیلات تهیه و ابلاغ شده است.

نیکویی با اشاره به راه‌اندازی مرکز پایش و نظارت بر الگوی تولید کشاورزی و تجمیع سامانه‌های مختلف در این مرکز، از دسترسی اکثر استان‌ها به سامانه «تصمیم‌یار» الگوی کشت و امکان مشاهده اطلاعات نیاز آبی استاندارد محصولات از طریق آن خبر داد.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه «مزرعه من» به صورت پایلوت در شهرستان مشهد و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از آن در سال آینده خبر داد.