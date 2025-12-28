فرماندار اردبیل بر تسهیل عملیات اجرایی پروژه‌های راه شهرستان اردبیل تاکید کرد و گفت: در این زمینه اعتبارات لازم جذب و اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرزاد قلندری در جلسه بررسی پروژه‌های راه شهرستان اردبیل از برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه هیر - نوشهر خبر داد و گفت: این پروژه برای منطقه حائز اهمیت است و با جذب اعتبارات اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت پروژه زیرگذر تازه کند رضاآباد قره لر گفت: با توجه به اینکه این منطقه حادثه خیز بوده با اجرای این پروژه این نقطه حادثه خیز حذف می‌شود و اعتبارات لازم برای اجرای آن تامین می‌شود.

فرماندار اردبیل از اجرای روشنایی ۸کیلومتر از جاده کرگان- بودالالو خبر داد و گفت: ۸ کیلومتر این پروژه هم با اختصاص اعتبارات تحت پوشش سیستم روشنایی قرار می‌گیرد و همچنین روشنایی جاده اردبیل- مغان هم تا حدودی انجام شده و بقیه هم با اختصاص اعتبار اجرایی می‌شود.

قلندری با اشاره به فرسوده بودن تعدادی از ماشین آلات و تجهیزات راهداری شهرستان از اختصاص تعدادی ماشین آلات و تجهیزات برای خدمات رسانی بهتر در شهرستان خبر داد.

وی بر خدمات رسانی مناسب راهداری در جاده‌های مواصلاتی شهرستان در فصل زمستان تاکید کرد و گفت: در این زمینه زیرساخت‌های لازم فراهم شده است.