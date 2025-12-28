فرماندار خوی، مسکن را یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه دانست و بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های حمایتی در سطح شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ غلامحسین آزاد در جلسه بررسی وضعیت مسکن محرومین شهرستان با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در این حوزه گفت: حل مسائل مرتبط با مسکن اقشار کم‌برخوردار، تنها با برنامه‌ریزی دقیق، رفع موانع اداری و هم‌افزایی همه نهاد‌های مسئول محقق خواهد شد.

فرماندار خوی با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود افزود: فرمانداری با جدیت از تمامی برنامه‌هایی که منجر به خانه‌دار شدن خانواده‌های نیازمند شود حمایت می‌کند و در این مسیر هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با تداوم پیگیری‌ها و همکاری دستگاه‌ها، نتایج ملموس و قابل قبولی در حوزه مسکن محرومین برای مردم شهرستان حاصل شود.