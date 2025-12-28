به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیش از ۳۰۰ نفر از مردم روستای وناجم چهاردانگه ساری از خدمات پزشکان متخصص در طرح اردوی جهادی گروه بسیج پزشکی صنعت نفت شمال بهره‌مند شدند.

مسئول بهداشت و درمان صنعت نفت شمال با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی بهداشت و درمان صنعت نفت شمال، از ویزیت و ارائه خدمات تخصصی گروه پزشکی در منطقه وناجم جهاردانگه ساری خبر داد.

دکتر بهروز نوریان افزود: با تدبیر بسیج ادارات و کارکنان سپاه کربلا و با همت قرارگاه محرومیت زدایی این سپاه و همکاری بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه شمال، با حضور ۷ متخصص همراه با امکانات دارویی و درمانی در اردوی یک روزه جهادی پزشکی روستای وناجم بخش چهاردانگه ساری برگزار ار شد. مسئول بهداشت و درمان صنعت نفت شمال گفت: با اقدامات گروه جهادی و بسیجی پزشکان متخصص صنعت نفت منطقه شمال، در کنار بیماران عمومی، بیش از ۳۰۰ بیمار از خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی این منطقه بهره مندی شدند.

دکتر نوریان فعالیت حوزه‌های دندانپزشکی، پوست، اطفال، چشم پزشکی، مامایی، روانشاسی، داخلی و قلب را از جمله خدمات نیم روزه گروه جهادی بسیج پزشکی صنعت نفت شمال در چهاردانگه ساری برشمرد.