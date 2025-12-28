\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u060c \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635\u0627\u0646 \u062f\u0646\u062f\u0627\u0646\u200c\u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u00a0 \u060c \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u0632\u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0648\u00a0 \u00a0\u0637\u0628 \u062f\u0631\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0648 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f .\n\n\u00a0