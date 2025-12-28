تمام محورهای مواصلاتی اردبیل باز است
تردد گردنههای اردبیل با زنجیرچرخ
معاون راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل با اشاره به بارش برف و باران در محورهای مختلف اعلام کرد: تمام مسیرها با تلاش مستمر راهداران باز و تردد در جریان است اما در برخی محورهای کوهستانی استفاده از زنجیرچرخ و نکات ایمنی الزامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیدین هاشمی با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی استان اردبیل اظهار کرد: در جادههای اردبیل–آستارا، نیر–سراب، اردبیل–سرعین، رضی–گرمی، اردبیل–سرچم و ارجستان–خلخال بارش برف گزارش شده و جادههای شمالی استان با بارندگی همراه است.
وی افزود: تردد در جادهای خلخال–اسالم، نیر - سراب - گردنه صایین و اردبیل–سرچم فقط با زنجیرچرخ امکانپذیر است و رانندگان باید با آمادگی کامل در این مسیرها تردد کنند.
وی با اشاره به اهمیت رانندگی ایمن در این شرایط جوی تصریح کرد: کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی، پرهیز از شتاب و سبقتهای غیرمجاز و داشتن تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ، نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث جادهای دارد.
معاون راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل همچنین از استقرار ۴۰۰ راهدار با ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات راهداری در جادههای استان خبر داد و گفت: نیروها به صورت مستمر در حال برفروبی، نمکپاشی و تأمین ایمنی راهها هستند.
وی از شهروندان خواست پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.