به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان در ۹ ماه سال ۱۴۰۴، با ثبت ۲۴ هزار و ۵۱۴ مأموریت، خدمات حیاتی پزشکی را به مصدومان حوادث ترافیکی و غیرترافیکی در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان ارائه کرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان اعلام کرد: در فاصله زمانی یکم فروردین تا یکم دی ماه ۱۴۰۴، مرکز ارتباطات ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۷۷ هزار و ۳۸۷ تماس دریافت کرده است.

از مجموع این تماس‌ها، ۲۴ هزار و ۵۱۴ مأموریت عملیاتی انجام شد که در پی آن ۱۵ هزار و ۷۹۷ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۳ هزار و ۹۵۴ نفر در محل از خدمات بهره‌مند شدند.

دکتر یاسین افرا افزود: از مجموع مأموریت‌ها، ۷ هزار و ۱۴۹ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و ۱۷ هزار و ۳۶۵ مورد مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است. همچنین، ۴ هزار و ۹۱۸ تماس مزاحم تلفنی نیز ثبت شد.

وی با تأکید بر اهمیت سرعت و کیفیت خدمات پیش‌بیمارستانی گفت: اورژانس ۱۱۵ با همکاری تیم‌های امداد و پایگاه‌های مجهز در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان، آماده پاسخگویی به حوادث و شرایط اضطراری در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.