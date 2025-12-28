پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی از وجود ۱۴۶ میلیارد تومان مطالبات این شرکت از مشترکان بخشهای خانگی و غیرخانگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ امیر فاطمی با بیان اینکه شرکتهای آب و فاضلاب به صورت خودگردان اداره میشوند، گفت: هزینههای جاری و ارائه خدمات پایدار به مشترکان، از محل پرداخت قبوض آب بها تأمین میشود و پرداخت بهموقع قبوض، نقش مهمی در تداوم خدمات و توسعه زیرساختهای آبرسانی دارد.
وی افزود: مجموع مطالبات شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی در بخش آب بها ۱۲۷ میلیارد تومان و در بخش اقساط معوق حق انشعاب آب و فاضلاب، ۱۹ میلیارد تومان است.
فاطمی تصریح کرد: از مجموع مطالبات آب بها، ۵۸ میلیارد تومان مربوط به مشترکان خانگی و حدود ۶۹ میلیارد تومان مربوط به مشترکان غیرخانگی شامل بخشهای تجاری، صنعتی و نیروهای مسلح است.
مدیرعامل آبفای خراسان شمالی با اشاره به تأثیر منفی بدهیها بر روند خدمات رسانی گفت: بدهی برخی سازمانها و تأخیر در پرداخت قبوض سایر مشترکان، موجب انباشت مطالبات شده که این موضوع در اجرای بهموقع پروژهها، اصلاح و توسعه شبکههای فرسوده، تعویض کنتورهای معیوب و ارتقای خدمات، اختلال ایجاد میکند.
وی با تأکید بر هزینه بر بودن اجرای پروژههای آبرسانی و شبکه جمعآوری فاضلاب خاطرنشان کرد: توسعه و گسترش خدمات آب و فاضلاب در شهرها و روستاهای استان، مستلزم پرداخت بههنگام بدهیها از سوی تمامی مشترکان است.
فاطمی افزود: هرچند طبق قوانین، شرکت آب و فاضلاب مجاز به قطع انشعاب مشترکان بدهکار است، اما رویکرد این شرکت همواره بر تعامل و همکاری با مشترکان است و انتظار میرود بدهکاران با تسویه بهموقع قبوض، شرکت را در ارائه خدمات مطلوب و پایدار یاری کنند.
در حال حاضر بیش از ۳۷۷ هزار و ۹۳۴ مشترک آب در سطح استان از خدمات شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی بهرهمند هستند.