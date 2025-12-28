به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: در پی ورد سامانه جدید بارشی استان در همه محور‌های مهگیلویه و بویراحمد بجز جاده‌های دهدشت و لیکک شاهد بارش باران و برف هستیم .

سرهنگ هدایت خلیلی پور افزود: در محور‌های یاسوج، کاکان، اقلید، منطقه مله شوره جاده یاسوج شیراز، جاده تنگ دیل در گچساران، گردنه مورگاه به سمت تونل کشوک در جاده یاسوج بابا میدان، جاده باغچه سادات در بخش سرفاریاب شاهد ریزش برف هستیم و تردد خودرو‌ها با رعایت سرعت مطمئنه در این مسیر‌ها ادامه دارد.

سرهنگ خلیلی پور با بیان اینکه تردد کامیون و خودرو‌های سنگین در جاده یاسوج، کاکان، اقلید، و بالعکس ممنوع است، اضافه کرد: عبور خودرو‌های سواری در این محور نیز تنها به شرط داشتن زنجیر چرغ امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه تاکنون مورد تصادف منجر به فوت از ابتدای بارش‌ها تاکنون در محور‌های ارتباطی استان گزارش نشده است، ادامه داد: مردم استان ضمن خودداری از سفر‌های غیر ضروری در روز‌های بارانی در صورت سفر حتما با سررعت مطئئه حرکت کرده و از انجام حرکات مخاطره آمیز خودداری کنند.