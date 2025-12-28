به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان روز شنبه در نشست با وزیر علوم و مدیران دانشگاه‌های تهران اظهار کرد: می‌توان برای مدیریت درست و کاهش مشکلات پایتخت از جمله ترافیک و آلودگی هوا از ظرفیت مراکز دانشگاهی استفاده کرد.

استاندار تهران با بیان اینکه بهترین دانشگاه‌های کشور و بهترین نخبگان و اساتید در این شهر قرار دارند گفت: ارتباط دانشگاه‌ها با حوزه وزارت علوم و وزارت بهداشت در گذشته نزدیک نبوده، اما امروز با تغییر حکمرانی در استان‌ها سعی داریم تعاملات و هم‌افزایی را برقرار و افزایش دهیم .

استاندار تهران همچنین با اشاره به وضعیت آبی تهران نیز گفت: شرایط آب در تهران فوق بحرانی و اقداماتی که انجام شده موجب فرونشست شده است.

معتمدیان ادامه داد: استان تهران رتبه اول کشور در حاشیه‌نشینی را دارد امروز تهران ۱۸ هزار هکتار بافت ناکارآمد دارد. همین مساله منشا بسیاری از مشکلات شهر تهران است همچنین کلونی‌های جمعیتی و انواع مشکلات اجتماعی به همین دلیل رخ داده است.