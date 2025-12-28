به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرکل کمیته امداد بیان کرد: با همت کانون فرهنگی احیاء روضه‌های خانگی کشتی نجات، کمیته امداد استان، ۴۰ راس دام زنده گوسفند تهیه کرد.

ظاهری ادامه داد: دام‌های تهیه شده با رعایت موازین بهداشتی در کشتارگاه دشت بره ذبح و پس از بسته بندی در بین خانواده‌های ولی نعمت توزیع شدند.

وی افزود: هزار و ۱۰۰ بسته گوشت گرم به ازای هر بسته یک کیلوگرم با اولویت خانوار‌های دارای بیمار و مناطق محروم در بین مددجویان کمیته امداد توزیع شد.

به گفته مدیرکل کمیته امداد، برای این مرحله از نذر قربانی ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.