مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از توزیع هزار و ۱۰۰ بسته گوشت گرم در قالب طرح نذر قربانی در بین خانوادههای ولی نعمت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرکل کمیته امداد بیان کرد: با همت کانون فرهنگی احیاء روضههای خانگی کشتی نجات، کمیته امداد استان، ۴۰ راس دام زنده گوسفند تهیه کرد.
ظاهری ادامه داد: دامهای تهیه شده با رعایت موازین بهداشتی در کشتارگاه دشت بره ذبح و پس از بسته بندی در بین خانوادههای ولی نعمت توزیع شدند.
وی افزود: هزار و ۱۰۰ بسته گوشت گرم به ازای هر بسته یک کیلوگرم با اولویت خانوارهای دارای بیمار و مناطق محروم در بین مددجویان کمیته امداد توزیع شد.
به گفته مدیرکل کمیته امداد، برای این مرحله از نذر قربانی ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.