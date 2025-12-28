به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانباز ۷۰ درصد قطع نخاعی «علی‌اصغر آدینه» روز گذشته پس از سال‌ها تحمل درد و رنج مجروحیت به خیل شهدا پیوست.

مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام امروز با حضور آحاد مردم و مسئولان ،ساعت ۹ صبح از مهدیه مشهد واقع در خیابان امام رضا (ع) به سمت بارگاه منور رضوی برگزار شد و پس از طواف در حرم مطهر رضوی و اقامه نماز، در جوار یاران شهیدش، در گلزار شهدای بهشت رضا (ع) آرام گرفت.

«صدیقه خدیوی» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در پیامی شهادت جانباز سرافراز ۷۰ درصد «علی‌اصغر آینه» را تبریک و تسلیت گفت و برای خانواده معزز او از درگاه خداوند منان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

جانباز ۷۰ درصد «علی‌اصغر آینه» ۲۰ مهر ۱۳۴۱ چشم به جهان گشود و سال ۱۳۵۸ توسط منافقین (مجاهدین خلق) از ناحیه گردن آسیب دید و به مقام جانبازی قطع نخاع نائل آمد و روز گذشته پس از سال‌ها تحمل رنج مجروحیت به خیل شهیدان پیوست.