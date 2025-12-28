تشییع پیکر جانباز شهید «علیاصغر آدینه» در مشهد
مراسم تشییع پیکر جانباز شهید «علیاصغر آدینه» امروز در مشهد برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام امروز با حضور آحاد مردم و مسئولان ،ساعت ۹ صبح از مهدیه مشهد واقع در خیابان امام رضا (ع) به سمت بارگاه منور رضوی برگزار شد و پس از طواف در حرم مطهر رضوی و اقامه نماز، در جوار یاران شهیدش، در گلزار شهدای بهشت رضا (ع) آرام گرفت.
«صدیقه خدیوی» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در پیامی شهادت جانباز سرافراز ۷۰ درصد «علیاصغر آینه» را تبریک و تسلیت گفت و برای خانواده معزز او از درگاه خداوند منان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.
جانباز ۷۰ درصد «علیاصغر آینه» ۲۰ مهر ۱۳۴۱ چشم به جهان گشود و سال ۱۳۵۸ توسط منافقین (مجاهدین خلق) از ناحیه گردن آسیب دید و به مقام جانبازی قطع نخاع نائل آمد و روز گذشته پس از سالها تحمل رنج مجروحیت به خیل شهیدان پیوست.