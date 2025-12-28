پخش زنده
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح سیاستهای دولت چهاردهم در تحول دیجیتال، نقش مؤثر استانها و بخش خصوصی را در اجرای ۱۵ زیستبوم دولت دیجیتال تعیینکننده دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد محسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با حضور در اتاق بازرگانی استان لرستان و در نشستی با حضور استاندار لرستان، به تشریح زیستبومهای ۱۵گانه دولت دیجیتال و نقش استانها در اجرای این طرح پرداخت.
وی با بیان اینکه بدون ایجاد ظرفیتهای واقعی و مشترک نمیتوان چشمانداز روشنی برای آینده کشور ترسیم کرد، گفت: دغدغه اصلی، ایجاد این ظرفیتها از طریق تقسیم کار مؤثر و فراهمسازی بسترهای لازم است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، طرح زیستبومهای دولت دیجیتال را از پروژههای کلیدی دولت دانست که از سوی ریاست جمهوری به این سازمان محول شده و افزود: هر دولت با یک ویژگی شاخص شناخته میشود؛ سازندگی، گفتوگوی تمدنها، یارانهها و در دولت چهاردهم، تمرکز بر دولت مبتنی بر داده. بر همین اساس، دولت به ۱۵ اکوسیستم تقسیم شده و تمایل داریم اجرای برخی از این اکوسیستمها به استانها واگذار شود. لرستان نیز میتواند با تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی در این زمینه فعال باشد.
وی ادامه داد: نگاه کلان کشور، نگاهی زیستبومی است. در سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری نیز همواره از «حوزه»ها نام برده میشود؛ مانند سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت، تجارت فرامرزی و محیط زیست. این نگاه کلان تاکنون بهدرستی اجرایی نشده است.
پنجره واحد واقعی، راهحل پیچیدگی فرایندها
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تأثیر زیستبومهای دیجیتال در بهبود اجرای فرایندها افزود: در حوزهای مانند تجارت فرامرزی، تعدد متولیان به حدود ۱۷ دستگاه رسیده که موجب پیچیدگی و ناکارآمدی شده است. با وجود توسعه سامانهها، نبود نظارت عالیه و عدم یکپارچگی باعث شده فعالان اقتصادی ناچار به ثبت مکرر دادهها در سامانههای مختلف شوند. راهحل اساسی، ایجاد پنجره واحد واقعی است؛ چراکه این پراکندگی مانع عملکرد مؤثر شده است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به توانمندی استان لرستان گفت: میتوان با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و نیروی انسانی متخصص، پروژههای ملی را به استان گره زد. نمونههایی از استانهای دیگر نشان میدهد که با حمایت مستمر، شرکتهایی شکل گرفتهاند که پروژههای چندهمتی را اجرا میکنند. در لرستان نیز مرکز آپا ظرفیت مناسبی دارد و با تربیت نیروی متخصص در حوزه امنیت سایبری میتوان سطح بلوغ امنیتی استان را ارتقا داد.
وی تجربه پنجره واحد زمین را نمونهای موفق از رویکرد تجمیعی دانست که با نظارت و شفافیت، زمان پاسخگویی را از ۹۰ روز به ۱۶ روز کاهش داده است.
سیاست کلان کشور حرکت به سمت خرید خدمت از ابر دولت
صدر ادامه داد: در حوزه هوش مصنوعی نیز با تمرکز مسئولیت در وزارت ارتباطات، آمادگی برای ایجاد مرکز داده، زیرساخت پردازشی و همکاری با پارکهای علم و فناوری وجود دارد. سیاست کلان کشور، جلوگیری از ساخت مراکز داده جدید و حرکت به سمت خرید خدمت از ابر دولت است، اما با استفاده از ظرفیتهای موجود مخابراتی استان میتوان پروژههایی با سرمایهگذاری بخش خصوصی و خرید تضمینی خدمات اجرا کرد.
وی افزود: لرستان با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد و دسترسی به هفت مرکز استان در فاصله سهساعته، موقعیت استراتژیک کمنظیری دارد، اما تاکنون بهرهبرداری شایستهای از این ظرفیت انجام نشده است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران هدف نهایی این طرحها را ایجاد دستاوردی پایدار و اثرگذار برای استان دانست و گفت: این امر تنها با همافزایی، تعیین مسئولیتها و تبدیل ظرفیتهای فکری به پروژههای اجرایی در سطح ملی محقق خواهد شد.
نگاه سنتی باید جای خود را به نگاه مدرن بدهد
استاندار لرستان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسه گفت: این نشست میتواند زمینهساز جهش و توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهطور عام در سایر حوزههای فناورانه باشد.
سید سعید شاهرخی، راهنماییهای ارائهشده در این جلسه را ایجادکننده ظرفیتی ارزشمند دانست و با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق مصوبات اظهار کرد: هیچ مصوبهای نباید بلاتکلیف بماند؛ حتی اگر در مسیر اجرا با چالش مواجه شود، همواره میتوان برای آن راهحل یافت.
وی افزود: امروز نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در زندگی بشر انکارناپذیر است. هر میزان که این حوزه نادیده گرفته شود، به همان اندازه از توسعه، زندگی مدرن و پیشرفت فاصله خواهیم گرفت. جهان با شتابی فزاینده در این مسیر حرکت میکند و سرمایهگذاریهای عظیمی در این حوزه انجام شده است.
استاندار لرستان گذار سریع از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال را ضرورتی انکارناپذیر دانست و گفت: فرایندهای سنتی و دستی اداری در تمام بخشها باید با فناوریهای نوین جایگزین شوند.
شاهرخی با تأکید بر حمایت از جوانان متخصص افزود: در خرمآباد نمونههایی وجود داشته که گروههای متخصص آیتی و برنامهنویسی به دلیل نبود بستر مناسب، ناچار به فعالیت در خارج از کشور شدهاند، در حالی که با فراهم شدن زمینه فعالیت در استان، این نیروها میتوانند منشأ ارزشآفرینی باشند.
وی ادامه داد: رویکرد شورای برنامهریزی استان باید هدایت تسهیلات و منابع به سمت فعالیتهای دیجیتال و فناوریمحور باشد؛ فعالیتهایی با ارزش افزوده بالا و اثرگذاری سریع. استفاده از مناطق ویژه، خطوط اعتباری خاص و مشارکت بانکها میتواند مسیر تحقق این هدف را هموار کند.
استاندار لرستان با اشاره به وضعیت زیرساختهای ارتباطی گفت: با وجود تلاشهای انجامشده، با عقبماندگی انباشته مواجه هستیم که جبران آن نیازمند سرمایهگذاری جدیتر و رویکردی متفاوت است. مسائل زیرساختی باید با گفتوگو، همراهی و تعامل با مردم حل شوند.
وی در پایان تأکید کرد: تمرکز مدیران باید بر انجام کارهای بزرگ، اثرگذار و ماندگار باشد. نگاه سنتی باید جای خود را به نگاه مدرن بدهد؛ نگاهی که مبتنی بر استفاده از جدیدترین روشها و فناوریها برای توسعه همهجانبه استان است.
محوریت بخش خصوصی مبنای کار سازمان فناوری اطلاعات
حضور در جمع شرکتهای دانشبنیان کارخانه نوآوری و فناوری خرمآباد و بازدید از این مجموعه، از دیگر برنامههای سفر یکروزه رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به استان لرستان بود.
محمد محسن صدر با اشاره به ابلاغ طرح زیستبومهای ۱۵گانه دیجیتال از سوی رئیسجمهور تأکید کرد: در این طرح از ابتدا بر تشکیل شرکت پروژه یا SPV برای هر اکوسیستم تأکید شده است. اجرای این پروژهها نیازمند بخش خصوصی توانمند، دارای نیروی انسانی متخصص و سرمایه کافی است؛ چراکه پروژهها در مقیاس بزرگ تعریف شدهاند.
وی با بیان اینکه تاکنون اجرای شش زیستبوم آغاز شده و دو زیستبوم دیگر نیز بهزودی آغاز میشود، گفت: لازم است تا پایان سال آینده تمام زیستبومهای ۱۵گانه تکمیل شوند. هر یک از این اکوسیستمها به سرمایهگذاری بالایی نیاز دارد که بخش عمده آن مربوط به زیرساخت و نیروی انسانی است. مدیریت شرکت پروژه به بخش خصوصی سپرده میشود و مدل بازگشت سرمایه نیز تعریف شده است.