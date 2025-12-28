پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان آستارا از کشف ۲۰ تن چوب جنگلی قاچاق به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان، در بازرسی از یک کامیون در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ مرتضی احدی گفت: نیروهای پاسگاه ایست و بازرسی شهرستان آستارا هنگام کنترل خودروهای عبوری، یک کامیون حامل چوبهای جنگلی را هنگام ورود به کشور برای بازرسی متوقف و ۲۰ تن چوب جنگلی قاچاق را از این خودروی باری کشف و ضبط کردند.
وی با بیان اینکه این چوبهای جنگلی به صورت غیرمجاز از جنگلهای شهرستان آستارا برداشت شده بود، افزود: راننده ۳۷ ساله این کامیون، پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و چوبهای قاچاق کشف شده به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان هم به اداره منابع طبیعی شهرستان آستارا تحویل داده شد.
سرهنگ احدی با بیان اینکه قطع بی رویه درختان جنگلی سبب نابودی منابع ملی طبیعی و خسارات جبران ناپذیر به محیط زیست میشود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت قاچاقچیان چوب، مورد را فوری به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.