رئیس هواشناسی سردشت از ثبت بارشهای قابلتوجه باران و برف در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس هواشناسی سردشت از ثبت بارشهای قابلتوجه باران و برف در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در این مدت میزان بارندگی در سردشت ۶۶/۷ میلیمتر، در شلماش ۹۳/۲ میلیمتر، در موسالان ۹۹/۱ میلیمتر و در گلکنک ۸۰/۶ میلیمتر ثبت شده است.
مصطفی سید رحیمی افزود: همزمان با این بارشها، ارتفاع برف در شهر سردشت به ۵۴ سانتیمتر رسیده و در شلماش ۲۵/۵ سانتیمتر و موسالان ۳۸ سانتیمتر گزارش شده است.
رئیس هواشناسی سردشت با اشاره به ادامه فعالیت این سامانه بارشی تا صبح روز سهشنبه اظهار کرد: این سامانه در برخی ساعات با وزش باد شدید همراه خواهد بود و از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند.