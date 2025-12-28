پخش زنده
در ۹ ماهه سالجاری واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی از طریق گمرک بندر امام خمینی با ۱۹ درصد افزایش به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا توکلفرد مدیر کل گمرک بندر امام خمینی(ره) با اعلام این خبر گفت: ارزش واردات کالاهای اساسی از این گمرک به بیش از ۵ میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار رسیده که در این مدت ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
مدیر کل گمرک بندر امام خمینی(ره) اظهار داشت: مجموع کالاهای وارداتی از طریق این گمرک در ۹ ماهه امسال ۱۴ میلیون و ۱۴۵ هزار تن و به ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۷ درصد و از نظر ارزش دلاری ۵ درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: عمده کالاهای وارداتی از این گمرک گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن خام و شکر به شمار میرود.
توکلفرد افزود: صادرات غیرنفتی از طریق گمرک بندر امام خمینی(ره) نیز در این مدت به بیش از ۹ میلیون و ۷۳۲ هزار تن انواع کالا به ارزش قریب به ۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار رسیده است.
وی گفت: با تلاش شبانهروزی کارکنان گمرک، آمار خروجی کامیونهای حامل کالاهای اساسی و نهادههای دامی از این گمرک رکورد شکست و هم اکنون به بیش از ۳۷۰۰ کامیون در روز رسیده است.