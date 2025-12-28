در راستای فرهنگ سازی امر ازدواج آسان و حفظ حیات جنین، کارگاه آموزشی هادیان زندگی از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون فنی مرکز بهداشت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: کارگاه آموزشی هادیان زندگی با شرکت ۳۰۰ تن از نیروهای بهداشتی درمانی سراسر استان با موضوعاتی مرتبط با جمعیت زیر نظر دو تن از اساتید کشوری در روزهای ۶ و ۷ دی برگزار شد.

زنگویی هدف از برگزاری این دوره از کارگاه‌های آموزشی را تربیت هسته آموزشی و انتقال آموزش‌های جدید در سطح مراکز بهداشتی درمانی سراسر استان عنوان کرد و افزود: شرکت کنندگان پس از گذراندن ۱۶ ساعت دروس مربوطه موفق به اخذ گواهی حضور در کارگاه‌های آموزشی می‌شوند.