به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین روز مسابقات تور جهانی تنیس World Tennis Masters Tour (MT۴۰۰) با حضور نفرات راه یافته به مرحله نهایی پیگیری شد که در نهایت برترین های هر بخش معرفی شدند.

نتایج کامل بازی‌ها به شرح زیر است:

رده سنی ۳۰ سال مردان:

قهرمان: احمد شینواری

نایب قهرمان: مسعود الماسی

رده سنی ۳۵ سال مردان:

قهرمان: محمدعلی حاجیعلی

نایب قهرمان: رضا سیاهپوش

رده سنی ۴۰ سال مردان:

قهرمان: مجتبی صدری

نایب قهرمان: محسن شرافتی

رده سنی ۴۵ سال مردان:

قهرمان: شروین رکوعی

نایب قهرمان: مجید سربازی

رده سنی ۵۰ سال مردان:

قهرمان: حجت نصرالهی

نایب قهرمان: بابک حدیدی

رده سنی ۵۵ سال مردان:

قهرمان: کوروش حیدری

نایب قهرمان: علیرضا رضایی

رده سنی ۳۰ سال بانوان:

قهرمان: میترا ابراهیمی

نایب قهرمان: کاملیا سلیمانی

رده سنی ۴۰ سال بانوان:

قهرمان: شهره عظیمی

نایب قهرمان: زهره شاکری

دونفره مردان:

رده سنی ۳۰ سال:

قهرمان: محسن شرافتی – شهاب موسویان

نایب قهرمان: هادی برهانی- جمشید داداش پور آهنگر

رده سنی ۳۵ سال:

قهرمان: کامبیز رحمانیان – رضا سیاه‌پوش

نایب قهرمان: ساسان لطفی – مهدی مکی نسب

رده سنی ۴۰ سال:

قهرمان: مجتبی صدری – محسن شرافتی

نایب قهرمان: کامبیز رحمانیان – امیر ذوقی

رده سنی ۴۵ سال:

قهرمان: افشین افلاطون – شروین رکوعی

نایب قهرمان: مازیار مشکاتی – مجید سربازی

رده سنی ۵۰ سال:

قهرمان: بابک حدیدی – شروین رکوعی

نایب قهرمان: مهدی توجه – رضا و ثیقی مطلق

دونفره بانوان

رده سنی ۳۰ سال:

قهرمان: میترا ابراهیمی – زهره شاکری

نایب قهرمان: شهره عظیمی – کاملیا سلیمانی

مسابقات بین‌المللی تنیس پیشکسوتان با حضور ۶۱ شرکت کننده در بخش مردان و ۸ تنیسور در بخش بانوان ۳ تا ۶ دی در زمین‌های مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار شد و شب گذشته با معرفی نفرات برتر به پایان رسید. سرداوری و مدیریت این مسابقات بر عهده ندا کاظمی سرداور نشان نقره و سمیرا قدسی بود.