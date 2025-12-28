\u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0631\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0648 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0648\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0646\u06a9\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0645\u0646\u06cc \u0648 \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u0631\u0627 \u0631\u0639\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f