دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان گفت:استفاده از سلاح در مراسم و جشن ها جرم بوده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد .

هشدار قضایی لرستان به استفاده از سلاح در مراسم و جشن ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ علی حسنوند با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضایی است،گفت:هیچ‌گونه توجیهی برای استفاده از سلاح در مراسم شادی یا عزا پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان اشاره به گزارش‌های دریافتی مبنی بر استفاده غیرقانونی از سلاح گرم در برخی مراسم ها و جشن ها افزود:بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر اقدامی که موجب اخلال در نظم عمومی یا ایجاد رعب و وحشت شود، جرم محسوب شده و مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

وی بیان کرد:همچنین بر اساس ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، حمل و استفاده غیرمجاز از سلاح گرم در هر شرایطی جرم بوده و مرتکب به حبس و ضبط سلاح محکوم می‌شود.

حسنوند افزود: قدرت‌نمایی با سلاح در معابر عمومی بر اساس ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی جرم است و خرید و فروش یا قاچاق سلاح هم با مجازات سنگین حبس و ضبط اموال همراه خواهد بود.

وی گفت: همچنین حمل سلاح بدون مجوز قانونی براساس ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز جرم بوده و خودرو‌های حامل سلاح و محل نگهداری آنان هم بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۹ و ۲۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات توقیف و ضبط خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان تأکید کرد: استفاده از سلاح در مراسم تهدیدی علیه امنیت عمومی و جان افراد بی‌گناه است و در صورت وقوع جرح یا فوت، مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مشمول قصاص یا دیه خواهد شد.