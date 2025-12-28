فرماندار میاندوآب از آمادگی کامل اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای این شهرستان خبر داد و گفت: تمامی مسیرهای ارتباطی میاندوآب در حال حاضر باز و تردد در آن‌ها برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛امیر تیموری با اشاره به بارش‌ها و هشدارهای هواشناسی افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان شهرستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و به‌صورت مستمر در خدمت مردم هستند.

وی در بازدید از کارگاه ماشین‌آلات راهداری میاندوآب اظهار کرد: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان آمادگی کامل برای مقابله با بحران‌های احتمالی و مدیریت شرایط جوی را دارد.

فرماندار میاندوآب با تأکید بر اهمیت حفظ ایمنی راه‌ها گفت: نظارت مستمر بر محورهای مواصلاتی در دستور کار قرار دارد و هیچ‌گونه اختلالی در تردد گزارش نشده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای میاندوآب نیز در این بازدید گفت: تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری این شهرستان به‌طور کامل اورهال شده و آمادگی صددرصدی برای مقابله با مخاطرات طبیعی دارند.

میثم فرجی افزود: نیروهای راهداری به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای اصلی و فرعی مستقر هستند.

وی ادامه داد: راهداری میاندوآب علاوه بر محورهای این شهرستان، به مسیرهای ارتباطی شهرستان های باروق و چهاربرج نیز خدمات‌رسانی می‌کند.

فرجی با بیان اینکه مشکلی در تأمین تجهیزات وجود ندارد، تصریح کرد: عملیات برف‌روبی و بازگشایی جاده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت ماشین‌آلات راهداری مطلوب بوده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس اداره راهداری میاندوآب در پایان گفت: از رانندگان درخواست می‌شود ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، تجهیزات ایمنی زمستانی را همراه داشته باشند.