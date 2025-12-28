پخش زنده
نمایشگاه نقاشی گروهی با عنوان « نقش آسمان» در نگارخانه سیمرغ مجتمع فرهنگی هنری کومش سمنان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، غلامرضا سماوی مسئول برگزاری این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه که با هدف کمک به اهداف خیرخواهانه بنیاد نیکوکاران راه آسمان دائر شده است قریب ۱۰۰ تابلوی نقاشی از ۴۷ هنرمند در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است .
وی افزود : آثار ارائه شده با استفاده از رنگ روغن، اکرولیک و آبرنگ نقاشی شده و درآمد حاصل از فروش این تابلوها برای کمک به بیماران سرطانی تحت پوشش بنیاد راه آسمان هزینه خواهد شد.
این نمایشگاه تا پنجشنبه یازدهم دی صبحها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برای بازدید دوستداران هنر دایر است .