به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، غلامرضا سماوی مسئول برگزاری این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه که با هدف کمک به اهداف خیرخواهانه بنیاد نیکوکاران راه آسمان دائر شده است قریب ۱۰۰ تابلوی نقاشی از ۴۷ هنرمند در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است .

وی افزود : آثار ارائه شده با استفاده از رنگ روغن، اکرولیک و آبرنگ نقاشی شده و درآمد حاصل از فروش این تابلو‌ها برای کمک به بیماران سرطانی تحت پوشش بنیاد راه آسمان هزینه خواهد شد.

این نمایشگاه تا پنجشنبه یازدهم دی صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برای بازدید دوستداران هنر دایر است .